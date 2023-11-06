Паженская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаженская Мария

Паженская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Осипчук Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Осипчук Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипчук Зоя Борисовна

Отец ребёнка: Осипчук Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипчук Владимир Борисович

Отец ребёнка: Осипчук Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипчук Борис Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close