Риккерд Эдуард Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккерд Эдуард Александрович

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

03.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1976

Отец: не указан

Мать: Риккерд Таисия Михайловна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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