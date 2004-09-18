Сурина Ирина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Ирина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1917

Дата смерти

18.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917

Отец: Сурин Емельян Тихонович

Мать: Сурина Матрона Георгеевна

Рождение ребёнка
18.11.1938

Сын: Вольных Александр Андреевич

Отец ребёнка: Вольных Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Вольных Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Вольных Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольных Андрей

Смерть
18.09.2004
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