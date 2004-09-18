Сурина Ирина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1917
Дата смерти18.09.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917
Отец: Сурин Емельян Тихонович
Рождение ребёнка
18.11.1938
Сын: Вольных Александр Андреевич
Отец ребёнка: Вольных Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Вольных Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольных Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольных Андрей
Смерть
18.09.2004