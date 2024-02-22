Вольных Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1938
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1938
Отец: Вольных Андрей
Мать: Сурина Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
16.03.1963
Сын: Вольных Юрий Александрович
Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна
Рождение ребёнка
19.08.1964
Сын: Вольных Евгений Александрович
Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна
Рождение ребёнка
18.12.1965
Сын: Вольных Александр Александрович
Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольных Владимир Александрович
Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997