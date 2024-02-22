Вольных Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольных Александр Андреевич

Вольных Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1938

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1938

Отец: Вольных Андрей

Мать: Сурина Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
16.03.1963

Сын: Вольных Юрий Александрович

Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна

Рождение ребёнка
19.08.1964

Сын: Вольных Евгений Александрович

Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна

Рождение ребёнка
18.12.1965

Сын: Вольных Александр Александрович

Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольных Владимир Александрович

Мать ребёнка: Вольных Нелла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольных Нелла Григорьевна

Смерть
1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close