Пожитков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1915 ст.
Дочь: Пожиткова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пожиткова Матрена Афанасьевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожиткова София Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно