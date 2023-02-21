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Пожитков Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Михаил Ульянович

Мать: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Рождение ребёнка
18.02.1915 ст.

Дочь: Пожиткова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пожиткова Матрена Афанасьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожиткова София Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Кирилл Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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