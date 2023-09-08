Ксения Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1753 ст.

Муж: Парфён Леонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Степан Парфёнов

Отец ребёнка: Парфён Леонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Катерина Парфёнова

Отец ребёнка: Парфён Леонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1762 ст.

Дочь: Марья Парфёнова

Отец ребёнка: Парфён Леонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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