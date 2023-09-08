Ксения Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1753 ст.
Муж: Парфён Леонов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Парфёнов
Отец ребёнка: Парфён Леонов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Катерина Парфёнова
Отец ребёнка: Парфён Леонов
Рождение ребёнка
01.04.1762 ст.
Дочь: Марья Парфёнова
Отец ребёнка: Парфён Леонов
Смерть
Неизвестно