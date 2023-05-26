Мясникова Маремьяна Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Маремьяна Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Петр Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Мясникова Матрона Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мясникова Мавра Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Ларионович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Смерть
Неизвестно

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