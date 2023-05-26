Мясникова Маремьяна Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Мясникова Матрона Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мясникова Мавра Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Смерть
Неизвестно