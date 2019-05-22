Дьякова (Черемных) Людмила
Место рожденияРоссия, г. Братск
Дата рождения22.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1974
Отец: Черемных Владимир
Бракосочетание
21.06.1997
Муж: Дьяков Василий
Рождение ребёнка
02.09.1997
Дочь: (Дьякова) Марина
Отец ребёнка: Дьяков Василий
Рождение ребёнка
11.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяков Василий