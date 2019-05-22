Дьякова (Черемных) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Черемных) Людмила

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Место рождения

Россия, г. Братск

Дата рождения

22.05.1974

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1974

Отец: Черемных Владимир

Мать: Черемных (Александрова) Ольга

Бракосочетание
21.06.1997

Муж: Дьяков Василий

Рождение ребёнка
02.09.1997

Дочь: (Дьякова) Марина

Отец ребёнка: Дьяков Василий

Рождение ребёнка
11.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяков Василий

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