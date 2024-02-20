Делиева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиева Мария Ивановна

Делиева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Делиев Андрей

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907

Сын: Делиев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чолпан Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Делиев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Делиев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.06.1916

Сын: Делиев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 426-1-13 , м/к-1916г. лист-11,зап-31
Рождение
Около 1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close