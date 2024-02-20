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Делиев Григорий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Делиев Николай Михайлович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Делиев Андрей

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907

Сын: Делиев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чолпан Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Делиев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Делиев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.06.1916

Сын: Делиев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 426-1-13 , м/к-1916г. лист-11,зап-31
Смерть
Неизвестно
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