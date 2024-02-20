Делиев Григорий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Делиев Николай Михайлович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
22.01.1895
Жена: Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896
Сын: Делиев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Делиев Андрей
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907
Сын: Делиев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чолпан Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Делиев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.06.1916
Сын: Делиев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Делиева Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 426-1-13 , м/к-1916г. лист-11,зап-31
Смерть
Неизвестно