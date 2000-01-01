Чашина (Егорова) Акулина Андреева
Место рожденияKolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Дата рождения1824
Дата смерти29.01.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Егоров Андрей
Мать: не указана
Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
05.07.1860
Сын: Арсеньев Павел Арсеньевич
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.1863