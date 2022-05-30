Чашина (Егорова) Акулина Андреева
женский, родилась 1824, Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
умерла 29.01.1863
ОтецЕгоров АндрейНеизвестно г.р.
Дети
Чашин Василий АрсеньевичМежду 1851 и 1852 г.р.
Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич05.07.1860 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Егоров Андрей
Мать: не указана
Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арсеньева) Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
05.07.1860
Сын: Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич
Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов
Смерть
29.01.1863