Чашина (Егорова) Акулина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашина (Егорова) Акулина Андреева

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Место рождения

Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

Дата рождения

1824

Дата смерти

29.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Егоров Андрей

Мать: не указана

Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Чашин Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Рождение ребёнка
05.07.1860

Сын: Арсеньев Павел Арсеньевич

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чашин Пётр Арсеньевич

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.1863
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