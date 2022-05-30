Чашина (Егорова) Акулина Андреева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Чашина (Егорова) Акулина Андреева

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 1824, Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

умерла 29.01.1863

Отец
Егоров АндрейНеизвестно г.р.
Дети
Чашин Василий АрсеньевичМежду 1851 и 1852 г.р.
Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич05.07.1860 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Егоров Андрей

Мать: не указана

Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арсеньева) Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чашин Пётр Арсеньевич

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Чашин Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Рождение ребёнка
05.07.1860

Сын: Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич

Отец ребёнка: Чашин Арсений Михайлов

Смерть
29.01.1863

Мы используем куки для улучшения работы сайта.