Стряхнин Мартын Трифонович
Место рожденияДолгоярское (Худяково)
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Стряхнин Трифон Поликарпович
Мать: не указана
Долгоярское (Худяково)
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Копылова Наталья Мартыновна
Мать ребёнка: Стряхнина Наталья Григорьевна
Долгоярское (Худяково)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно