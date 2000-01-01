Стряхнин Мартын Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряхнин Мартын Трифонович

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Место рождения

Долгоярское (Худяково)

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Стряхнин Трифон Поликарпович

Мать: не указана

Долгоярское (Худяково)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Копылова Наталья Мартыновна

Мать ребёнка: Стряхнина Наталья Григорьевна

Долгоярское (Худяково)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стряхнина Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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