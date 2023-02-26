Марина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти02.09.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1830
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
15.02.1836
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1838
Дочь: Наталия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилов
Смерть
02.09.1880