Марина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Григорьева

Марина Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

02.09.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1830

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1836

Сын: Порфирий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1838

Дочь: Наталия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилов

Смерть
02.09.1880
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close