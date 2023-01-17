Дубровина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.
Сын: Дубровин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Дубровин Максим Дмитриевич
Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно