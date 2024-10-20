Некрасова (Васева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Васева) Татьяна Владимировна

Место рождения

деревня Голызинская (Великодворская) Шенкурский уезд Архангельская губерния Российская империя

Дата рождения

11.01.1849 ст.

Дата смерти

30.05.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849 ст.

Отец: Васев Владимир Дмитриевич

Мать: Васева Ксения Васильевна

Бракосочетание
24.01.1872 ст.

Муж: Бородулин Иван Васильевич

Бракосочетание
18.10.1882 ст.

Муж: Некрасов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Дочь: Плечова (Некрасова) Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Некрасов Моисей Иванович

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1891 ст.

Дочь: Великанова (Некрасова) Елизавета Моисеевна

Отец ребёнка: Некрасов Моисей Иванович

Смерть
30.05.1914 ст.

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