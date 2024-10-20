Некрасова (Васева) Татьяна Владимировна
Место рождениядеревня Голызинская (Великодворская) Шенкурский уезд Архангельская губерния Российская империя
Дата рождения11.01.1849 ст.
Дата смерти30.05.1914 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849 ст.
Бракосочетание
24.01.1872 ст.
Бракосочетание
18.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.
Дочь: Плечова (Некрасова) Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Некрасов Моисей Иванович
Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1891 ст.
Дочь: Великанова (Некрасова) Елизавета Моисеевна
Отец ребёнка: Некрасов Моисей Иванович