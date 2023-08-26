Падейский Семён Фёдорович Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Падейский Семён Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1795

умер 18.09.1857, Рига, Rīga

Супруги
Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна21.06.1823 г.р.
Дети
Падейская Мария СемёновнаПосле 1840 г.р.
Пфейффер (Падейская) Ольга Семёновна1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Падейская Мария Семёновна

Мать ребёнка: Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пфейффер (Падейская) Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна

Смерть
18.09.1857
Рига, Rīga

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