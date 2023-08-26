Падейский Семён Фёдорович
мужской, родился Около 1795
умер 18.09.1857, Рига, Rīga
Супруги
Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна21.06.1823 г.р.
Дети
Падейская Мария СемёновнаПосле 1840 г.р.
Пфейффер (Падейская) Ольга Семёновна1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Падейская Мария Семёновна
Мать ребёнка: Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пфейффер (Падейская) Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Падейская (Неклюдова) Ольга Сергеевна
Смерть
18.09.1857
Рига, Rīga