Феизов Феиз Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Феизов Феиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юкометов Тимергали Феизович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юкометова Минсара Феизовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брче (Юкометова) Рабига Феизовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яллалетдинова (Юкометова) Минегель Феизовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Алеева (Феизова) Минсылу Феизовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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