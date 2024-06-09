Феизов Феиз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юкометов Тимергали Феизович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юкометова Минсара Феизовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брче (Юкометова) Рабига Феизовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яллалетдинова (Юкометова) Минегель Феизовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Алеева (Феизова) Минсылу Феизовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно