Адрианов Григорий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдрианов Григорий Кондратьевич

Адрианов Григорий Кондратьевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кондратий Иванович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Саутина Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1855
рекрут рядовой Орловского внутреннего гарнизонного батальона
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1884

Мы используем куки для улучшения работы сайта.