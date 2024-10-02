Адрианов Григорий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кондратий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Саутина Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1855
рекрут рядовой Орловского внутреннего гарнизонного батальона
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1884