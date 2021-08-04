Шпак Майя Карповна
Место рождения
Дата рождения31.05.1960
Дата смерти04.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960
Отец: Шпак Карпо Аксентьевич
Мать: Купцова Аграпина Луковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1980
Сын: Приймак Руслан Степанович
Отец ребёнка: Приймак Степан Михайлович
Рождение ребёнка
14.07.1987
Отец ребёнка: Приймак Степан Михайлович
Смерть
04.08.2021