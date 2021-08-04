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Шпак Майя Карповна

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Место рождения

Алексеевка, Одеська область

Дата рождения

31.05.1960

Дата смерти

04.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960

Отец: Шпак Карпо Аксентьевич

Мать: Купцова Аграпина Луковна

Алексеевка, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приймак Степан Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1980

Сын: Приймак Руслан Степанович

Отец ребёнка: Приймак Степан Михайлович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.07.1987

Сын: Приймак Игорь Степанович

Отец ребёнка: Приймак Степан Михайлович

Киев, Украинская ССР
Смерть
04.08.2021

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