Чумакова (Ведерникова) Анастасия Алексиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Ведерникова) Анастасия Алексиевна

Место рождения

вол. Верхне-Муллинская, пр. Петропавловского собора, д. Горки

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

вол. Верхне-Муллинская, пр. Петропавловского собора, д. Горки
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1899

Сын: Чумаков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Симеонович

губ. Вятская, уезд Глазовский, вол. Леденцовская
Рождение ребёнка
29.04.1902

Сын: Чумаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Симеонович

губ. Вятская, уезд Глазовский, вол. Леденцовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Андрей Симеонович

губ. Вятская, уезд Глазовский, вол. Леденцовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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