Чумакова (Ведерникова) Анастасия Алексиевна
Место рождениявол. Верхне-Муллинская, пр. Петропавловского собора, д. Горки
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
вол. Верхне-Муллинская, пр. Петропавловского собора, д. Горки
Рождение ребёнка
12.01.1899
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Симеонович
губ. Вятская, уезд Глазовский, вол. Леденцовская
Рождение ребёнка
29.04.1902
Сын: Чумаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Симеонович
губ. Вятская, уезд Глазовский, вол. Леденцовская
Бракосочетание
Неизвестно
губ. Вятская, уезд Глазовский, вол. Леденцовская