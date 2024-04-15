(Квашнина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1916 ст.
Крещение
14.02.1916 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Семен Сергеевич Квашнин, Ирина Яковлевна Квашнина (Кочнева)
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно