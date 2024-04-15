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(Квашнина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1916 ст.

Отец: Квашнин Дмитрий Петрович

Мать: Квашнина Параскева Яковлевна

Крещение
14.02.1916 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Семен Сергеевич Квашнин, Ирина Яковлевна Квашнина (Кочнева)
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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