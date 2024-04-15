Квашнина (Кочегарова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Кочегарова) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1911 ст.

Муж: Квашнин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.

Сын: Квашнин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1913 или 15.12.1914

Сын: Квашнин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1918 ст.

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович

Восприемник
10.03.1919 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Алексеевич Квашнин
Рождение ребёнка
22.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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