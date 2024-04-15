Квашнина (Кочегарова) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1913 или 15.12.1914
Сын: Квашнин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1918 ст.
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович
Восприемник
10.03.1919 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Алексеевич Квашнин
Рождение ребёнка
22.02.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Квашнин Дмитрий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно