(Габидуллина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Габидуллина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Габидуллин Фарит

Мать: (Габидуллина) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Метелица Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метелица Александр

Рождение ребёнка
17.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Михаил

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Михаил

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