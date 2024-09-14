(Габидуллина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: Габидуллин Фарит
Мать: (Габидуллина) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Метелица Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метелица Александр
Рождение ребёнка
17.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Михаил
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Михаил