Шмакова (Садыкова) Галия Галимовна
Место рождения
Дата рождения07.03.1924
Дата смерти28.04.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924
Рождение ребёнка
05.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Александр Ионович
Рождение ребёнка
07.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Александр Ионович
Смерть
28.04.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)