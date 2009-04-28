Шмакова (Садыкова) Галия Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Садыкова) Галия Галимовна

Место рождения

Бондюга, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.03.1924

Дата смерти

28.04.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924

Отец: Садыков Галим Садыкович

Мать: Садыкова Минисафа Габдулловна

Бондюга, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Александр Ионович

Рождение ребёнка
07.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Александр Ионович

Смерть
28.04.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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