Александров Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1929

Дата смерти

09.?.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929

Отец: Александров Николай Ефимович

Мать: (Корнышева) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Новикова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова (Новикова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
24.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова (Новикова) Ольга Михайловна

Смерть
09.?.1965

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