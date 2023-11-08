Александров Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1929
Дата смерти09.?.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова (Новикова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова (Новикова) Ольга Михайловна
Смерть
09.?.1965