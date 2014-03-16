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Лилия Крайнова
Лилия Крайнова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.2014
Пол
Женский
Отец
Фролов Александр
1991 г.р.
Мать
Крайнова Наталья
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2014
Отец:
Фролов Александр
Мать:
Крайнова Наталья
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