Лилия Крайнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лилия Крайнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2014

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2014

Отец: Фролов Александр

Мать: Крайнова Наталья

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