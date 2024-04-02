Мозжерин Игнатий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерин Игнатий Трофимович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мозжерин Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1863

Сын: Мозжерин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Мозжерина Александра Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжерин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Мозжерина Александра Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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