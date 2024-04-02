Мозжерин Игнатий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мозжерин Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.12.1863
Сын: Мозжерин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Мозжерина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мозжерина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно