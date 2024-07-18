(Реброва) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Реброва) Лизавета Максимова

Отец ребёнка: Ребров Максим Петров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Реброва) Матрона Максимова

Отец ребёнка: Ребров Максим Петров

Рождение ребёнка
15.05.1855

Сын: Ребров Михайла

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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