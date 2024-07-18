(Реброва) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Реброва) Лизавета Максимова
Отец ребёнка: Ребров Максим Петров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Реброва) Матрона Максимова
Отец ребёнка: Ребров Максим Петров
Рождение ребёнка
15.05.1855
Сын: Ребров Михайла
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно