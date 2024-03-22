Квашнина (Курицина) Анна Парфеновна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 1 об
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Квашнина Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 2л
Смерть
Неизвестно