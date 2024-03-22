Квашнина (Курицина) Анна Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашнина (Курицина) Анна Парфеновна

Квашнина (Курицина) Анна Парфеновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Курицин Парфен Дмитриевич

Мать: Курицина Парасковья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
1798

Сын: Квашнин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 1 об
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Квашнина Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close