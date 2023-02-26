Канаева (Котенкова) Анна Андреева
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Котенков Андрей (Андриан)
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
31.10.1910
Муж: Канаев Михаил Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1915
Отец ребёнка: Канаев Михаил Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно