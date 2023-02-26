Канаева (Котенкова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева (Котенкова) Анна Андреева

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Котенков Андрей (Андриан)

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
31.10.1910

Муж: Канаев Михаил Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Канаев Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Канаев Михаил Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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