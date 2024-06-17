Федор Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Спиридон Афанасьевич
Мать: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Спиридонов Петр Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Спиридонов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Спиридонова) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Спиридонов Иван Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Смерть
1827