Федор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Спиридонович

Федор Спиридонович

Место рождения

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Спиридон Афанасьевич

Мать: Анна Федоровна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Спиридонов Петр Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Спиридонов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Спиридонова) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Спиридонов Иван Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Кулемесово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.