Балашева (Паскевич-Эриванская) Александра Ивановна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балашева (Паскевич-Эриванская) Александра Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1821

умерла 05.06.1845

Мать
Паскевич (Грибоедова) Елизавета Алексеевна1791 г.р.
Отец
Паскевич-Эриванский (Паскевич) Иван Фёдорович08.05.1782 г.р.
Супруги
Балашов Пётр Александрович13.01.1811 г.р.
Дети
Балашов Николай Петрович12.09.1840 г.р.
Балашов Иван Петрович19.02.1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Паскевич-Эриванский (Паскевич) Иван Фёдорович

Мать: Паскевич (Грибоедова) Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1840

Сын: Балашов Николай Петрович

Отец ребёнка: Балашов Пётр Александрович

Смерть
05.06.1845

Рождение ребёнка
19.02.1942

Сын: Балашов Иван Петрович

Отец ребёнка: Балашов Пётр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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