Балашева (Паскевич-Эриванская) Александра Ивановна
женский, родилась 1821
умерла 05.06.1845
МатьПаскевич (Грибоедова) Елизавета Алексеевна1791 г.р.
ОтецПаскевич-Эриванский (Паскевич) Иван Фёдорович08.05.1782 г.р.
Супруги
Балашов Пётр Александрович13.01.1811 г.р.
Дети
Балашов Николай Петрович12.09.1840 г.р.
Балашов Иван Петрович19.02.1942 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1840
Отец ребёнка: Балашов Пётр Александрович
Смерть
05.06.1845
Рождение ребёнка
19.02.1942
Отец ребёнка: Балашов Пётр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург