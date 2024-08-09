Масленников Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова (Пыжиков) Мария
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова (Пыжиков) Мария