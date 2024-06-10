Ачатова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ачатова (Ачатова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Ачатов Иван Николаев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ачатов Иван Николаев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ачатов Марко Иванов
Отец ребёнка: Ачатов Иван Николаев
Смерть
Неизвестно