Ачатова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачатова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ачатова (Ачатова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Ачатов Иван Николаев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ачатов Василий Иванов

Отец ребёнка: Ачатов Иван Николаев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ачатов Марко Иванов

Отец ребёнка: Ачатов Иван Николаев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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