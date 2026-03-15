Заровняев Митрофан Павлович
мужской, родился 1825
умер 16.06.1887, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
ОтецЗаровняев Павел Ефимович1807 г.р.
МатьЗаровняева Анна Леонтиева1812 г.р.
Супруги
Заровняева Ирина Никитична1827 г.р.
Дети
Заровняев Варсанофий Митрофанович02.09.1848 г.р.
(Заровняева) Анисия Митрофанова24.12.1850 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1848
Сын: Заровняев Варсанофий Митрофанович
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
24.12.1850
Дочь: (Заровняева) Анисия Митрофанова
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
04.06.1853
Сын: Заровняев Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
28.07.1854
Сын: Заровняев Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
10.12.1856
Дочь: (Заровняева) Анна Митрофанова
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
23.11.1859
Дочь: (Заровняева) Екатерина Митрофанова
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
14.05.1862
Сын: Заровняев Феодот Митрофанович
Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична
Смерть
16.06.1887