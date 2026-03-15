Заровняев Митрофан Павлович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Заровняев Митрофан Павлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1825

умер 16.06.1887, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Отец
Заровняев Павел Ефимович1807 г.р.
Мать
Заровняева Анна Леонтиева1812 г.р.
Супруги
Заровняева Ирина Никитична1827 г.р.
Дети
Заровняев Варсанофий Митрофанович02.09.1848 г.р.
(Заровняева) Анисия Митрофанова24.12.1850 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Заровняев Павел Ефимович

Мать: Заровняева Анна Леонтиева

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева Ирина Никитична

Рождение ребёнка
02.09.1848

Сын: Заровняев Варсанофий Митрофанович

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
24.12.1850

Дочь: (Заровняева) Анисия Митрофанова

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Заровняев Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
28.07.1854

Сын: Заровняев Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
10.12.1856

Дочь: (Заровняева) Анна Митрофанова

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
23.11.1859

Дочь: (Заровняева) Екатерина Митрофанова

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
14.05.1862

Сын: Заровняев Феодот Митрофанович

Мать ребёнка: Заровняева Ирина Никитична

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
16.06.1887
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

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