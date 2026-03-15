Заровняева Анна Леонтиева
женский, родилась 1812
умерла Неизвестно
Супруги
Заровняев Павел Ефимович1807 г.р.
Дети
Заровняев Митрофан Павлович1825 г.р.
(Заровняева) Фекла Павловна1828 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Заровняев Митрофан Павлович
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Заровняева) Фекла Павловна
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Заровняева) Степанида Павловна
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Заровняева) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
22.08.1848
Сын: Заровняев Агафон Павлович
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно