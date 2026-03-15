Заровняева Анна Леонтиева 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Заровняева Анна Леонтиева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1812

умерла Неизвестно

Супруги
Заровняев Павел Ефимович1807 г.р.
Дети
Заровняев Митрофан Павлович1825 г.р.
(Заровняева) Фекла Павловна1828 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Павел Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1825

Сын: Заровняев Митрофан Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Заровняева) Фекла Павловна

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Заровняева) Степанида Павловна

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Заровняева) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
22.08.1848

Сын: Заровняев Агафон Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1851

Сын: Заровняев Иван Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1855

Сын: Заровняев Яков Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.