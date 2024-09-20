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Дарья Парфентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

19.07.1841 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1785

Муж: Иван Алексеев

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 23 года. Записана как Дарья Матвеева.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 30 лет. Записана как Дарья Парфенова, жена Иосифа (брата Ивана).
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Кутянин Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 34 года. Записана как Дарья Парфенова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 62 года.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
19.07.1841 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости. 84 года.
Похороны
21.07.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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