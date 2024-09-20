Дарья Парфентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти19.07.1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1785
Муж: Иван Алексеев
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 23 года. Записана как Дарья Матвеева.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 30 лет. Записана как Дарья Парфенова, жена Иосифа (брата Ивана).
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Упоминание
1798
Исповедная роспись
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 34 года. Записана как Дарья Парфенова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 62 года.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Смерть
19.07.1841 ст.
От старости. 84 года.
Похороны
21.07.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область