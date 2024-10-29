Антипьев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1909
Дата смерти06.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909
Бракосочетание
23.01.1934
Бабушкин, Дзержинского района, г. Москвы
Рождение ребёнка
25.11.1934
Сын: Антипьев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна
Московская область, пушкинский, район, ст. Правда
Рождение ребёнка
25.06.1941
Дочь: Кузнецова (Антипьева) Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна
Смерть
06.01.1966