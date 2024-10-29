Антипьев Григорий Васильевич 25.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипьев Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1909

Дата смерти

06.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909

Отец: Антипьев Василий Артемонович

Мать: Антипьева (Мусорина) Параскева Семёновна

Бракосочетание
23.01.1934

Жена: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна

Бабушкин, Дзержинского района, г. Москвы
Рождение ребёнка
25.11.1934

Сын: Антипьев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна

Московская область, пушкинский, район, ст. Правда
Рождение ребёнка
25.06.1941

Дочь: Кузнецова (Антипьева) Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна

Смерть
06.01.1966

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