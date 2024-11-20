Антипьева (Мусорина) Параскева Семёновна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипьева (Мусорина) Параскева Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мусорин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипьева Екатерина

Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабицкая (Антипьева) Агния Васильевна

Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипьева Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Антипьев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Антипьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович

Рождение ребёнка
25.01.1909

Сын: Антипьев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович

Смерть
Неизвестно

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