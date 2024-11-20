Антипьева (Мусорина) Параскева Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Мусорин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипьева Екатерина
Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабицкая (Антипьева) Агния Васильевна
Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипьева Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Антипьев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович
Рождение ребёнка
25.01.1909
Сын: Антипьев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Антипьев Василий Артемонович
Смерть
Неизвестно