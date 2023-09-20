Харитонов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1999
Дочь: Харитонова Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности