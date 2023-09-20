Харитонов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1967

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1999 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1967

Отец: Харитонов Николай Константинович

Мать: Харитонова (Кожухова) Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1999

Дочь: Харитонова Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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