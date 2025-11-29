Притвиц Александр Иванович
мужской, родился 18.09.1861, Дрезден
умер 02.02.1920, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьПритвиц (Галахова) Софья Александровна08.09.1837 г.р.
ОтецПритвиц Иван Карлович05.07.1833 г.р.
Супруги
Притвиц (Кругликова) Анна Аполлоновна27.12.1859 г.р.
Дети
Притвиц Иван Александрович1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1861
Рождение ребёнка
1881
Сын: Притвиц Иван Александрович
Мать ребёнка: Притвиц (Кругликова) Анна Аполлоновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.09.1884
Смерть
02.02.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург