Притвиц Александр Иванович 18.09.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Притвиц Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.09.1861, Дрезден

умер 02.02.1920, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Притвиц (Галахова) Софья Александровна08.09.1837 г.р.
Отец
Притвиц Иван Карлович05.07.1833 г.р.
Супруги
Притвиц (Кругликова) Анна Аполлоновна27.12.1859 г.р.
Дети
Притвиц Иван Александрович1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1861

Отец: Притвиц Иван Карлович

Мать: Притвиц (Галахова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Притвиц Иван Александрович

Мать ребёнка: Притвиц (Кругликова) Анна Аполлоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
09.09.1884

Жена: Притвиц (Кругликова) Анна Аполлоновна

Смерть
02.02.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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