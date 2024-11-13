Персиянинов Василий Львович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Персиянинов Лёв ВасильевичНеизвестно г.р.
Персиянинов Сергей ВасильевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персиянинов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Персиянинова) Марианна Васильевна
Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева (Персиянинова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персиянинов Лёв Васильевич
Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно