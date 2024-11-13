Персиянинов Василий Львович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Персиянинов Василий Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна1877 г.р.
Дети
Персиянинов Лёв ВасильевичНеизвестно г.р.
Персиянинов Сергей ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персиянинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Персиянинова) Марианна Васильевна

Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева (Персиянинова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персиянинов Лёв Васильевич

Мать ребёнка: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

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