Купцов Ананий Лукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Ананий Лукович

Купцов Ананий Лукович

Место рождения

Шершенцы, Одеська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Купцов Лука Игнатьев

Мать: Ковко Мелания Наумовна

Шершенцы, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Елизавета Каноновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Григорий Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купцова Евгения Ананьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.1944
Был женат на Елизавете Каноновее, в семье родились дети: дочь Евгения и сын Григорий. В 1941 был призван на фронт, где пропал без вести в июле м-це 1944 года. Подписано: КОДЫМСКИЙ РАЙВОЕНКОМ ОДЕССК... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.