Купцов Ананий Лукович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Купцов Лука Игнатьев
Мать: Ковко Мелания Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купцов Григорий Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купцова Евгения Ананьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.1944
Был женат на Елизавете Каноновее, в семье родились дети: дочь Евгения и сын Григорий. В 1941 был призван на фронт, где пропал без вести в июле м-це 1944 года. Подписано: КОДЫМСКИЙ РАЙВОЕНКОМ ОДЕССК... Показать все