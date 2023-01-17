Лаптева Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1847

Муж: Лаптев Никита Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лаптева Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Лаптев Никита Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Лаптева Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Лаптев Никита Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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