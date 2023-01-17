Лаптева Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1847
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лаптева Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Лаптев Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Лаптева Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Лаптев Никита Григорьев
Смерть
После 1858