Омарова Патимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова Патимат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омаров Владимир Сайпуллаевич

Отец ребёнка: Омаров Сайпулла Абдулкадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омарова Анисат Сайпуллаевна

Отец ребёнка: Омаров Сайпулла Абдулкадырович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омаров Сайпулла Абдулкадырович

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