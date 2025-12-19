Безак Николай Фёдорович 27.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Безак Николай Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.05.1904, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1991

Отец
Безак Фёдор Николаевич21.09.1865 г.р.
Мать
Безак (Шипова) Елена Николаевна26.05.1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1904

Отец: Безак Фёдор Николаевич

Мать: Безак (Шипова) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 554; 651; 761 (Метрические книги церкви Свв. праведных Захария и Елизаветы Кавалергардского е.в. полка).

Смерть
1991

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