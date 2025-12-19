Безак Николай Фёдорович
мужской, родился 27.05.1904, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1991
ОтецБезак Фёдор Николаевич21.09.1865 г.р.
МатьБезак (Шипова) Елена Николаевна26.05.1800 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1991
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 554; 651; 761 (Метрические книги церкви Свв. праведных Захария и Елизаветы Кавалергардского е.в. полка).