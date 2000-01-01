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Hall Richard
Hall Richard
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1749
Дата смерти
10.09.1749
Пол
Мужской
Отец
Hall Richard
1700 г.р.
Мать
Hall (Palmer) Margaret
1708 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.09.1749
Рождение
1749
Отец:
Hall Richard
Мать:
Hall Margaret
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