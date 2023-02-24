Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Герасимовна

Дарья Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Герасим Николаев

Мать: Домна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close