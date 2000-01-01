Едлычко Антон Антонович
Место рожденияNew York, USA
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Едлычко Мария Мартиновна
New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Едлычко Мария Мартиновна
Смерть
1928