Едлычко Антон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едлычко Антон Антонович

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Место рождения

New York, USA

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Едлычко Мария Мартиновна

New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едлычко Мария Мартиновна

Смерть
1928
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