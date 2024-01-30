Толстая (Корнеенко) Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Корнеенко Прокофий Михайлович
Мать: не указана
Дочь: Толстая Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Дочь: Синюта (Толстая) Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Дочь: Толстая Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Дочь: Толстая Христина Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Дочь: Толстая Мария Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Дочь: Толстая Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Дочь: Толстая Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович
Сын: Толстой Василий Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович