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Толстая (Корнеенко) Мария Прокофьевна

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Место рождения

Даниловка, Чернігівська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Корнеенко Прокофий Михайлович

Мать: не указана

Даниловка, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Муж: Толстой Василий Трофимович

Даниловка, Чернігівська область
Казаки села Величковки Трофим Тимофеевич Толстой и села Бабы Кондратий Гаврилович Скоробогатько, казак Прокофий Михайлович Корниенко и причетник Семён Свионтницкий
Рождение ребёнка
09.11.1877 ст.

Дочь: Толстая Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1879 ст.

Дочь: Синюта (Толстая) Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1881 ст.

Дочь: Толстая Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1884 ст.

Дочь: Толстая Христина Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1886 ст.

Дочь: Толстая Мария Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.

Сын: Толстой Павел Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.

Дочь: Толстая Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1897 ст.

Дочь: Толстая Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.

Сын: Толстой Иван Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.

Сын: Толстой Василий Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Трофимович

Величковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Величковка, Чернігівська область

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